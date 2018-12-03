МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

Министерство внутренних дел планирует снять с участковых обязанности по проверке сообщений об экономических и тяжких преступлениях, а также полностью перевести их работу с отчетами в электронный режим. Чрезмерная нагрузка на полицейских, по данным ведомства, провоцирует отток кадров. МВД также будет бороться с «чрезмерным отвлечением» участковых на решение оперативно-служебных задач, находящихся вне территории их участков. Предполагается, что новый формат работы начнет действовать с мая 2019 года.

МВД России хочет снять с участковых уполномоченных полиции обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также нарушениях, которые были зафиксированы вне территории закрепленных за ними административных участков. Также министерство предлагает заменить их бумажную работу с отчетами на электронную. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Поводом к реформе, пояснили в МВД, стал дефицит кадров. Там отметили, что новые правила оптимизируют функционал участковых, основная функция которых заключается в профилактической работе на административном участке.

«Меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава», — поясняется в документе.

Сегодня в России существует практика, когда участковых отвлекают от непосредственных обязанностей для решения оперативно-служебных задач вне территории их участков. В связи с этим МВД предлагает освободить участковых полиции от проверок сообщений о экономических, тяжких и особо тяжких преступлениях, а также от проверки заявлений об административных правонарушениях и происшествиях, которые были зафиксированы за пределами закрепленных за сотрудником участков.

Приказ ведомства должен вступить в силу в мае 2019 года.

Как сообщил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин , в столице действительно распространена практика, когда один участковый работает сразу на нескольких участках.

«Если уменьшить нагрузку, то должно быть увеличено количество участковых — только и всего. А МВД это не делает. Так что этот приказ — это профанация. Вместо того, чтобы наказать руководителей, которые не выплачивают участковым, которые занимаются двумя участками, издают такой указ», — заявил правозащитник НСН.

В октябре в МВД России «Газете.Ru» сообщили, что за прошедшие два года нагрузка на участковых уполномоченных полиции в Москве снизилась. «В настоящее время каждый участковый столицы в среднем обслуживает 4,3 тыс. человек, что несколько выше среднероссийского показателя. Для создания условий эффективной работы участковых уполномоченных Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится ряд мероприятий организационного и практического характера. К примеру с февраля 2018 года документооборот в подразделениях участковых уполномоченных переведен в электронный формат», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что основная задача участкового заключается в сборе проверочного материала, на основании которого принимается процессуальное решение. При этом участковый не может самостоятельно возбуждать и расследовать уголовные дела.

«В случае обнаружения признаков уголовно наказуемого деяния материалы проверки в установленном порядке передаются в подразделения следствия или дознания. В случае отсутствия события или состава преступления участковый вправе вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Аналогичная ситуация и с административным правонарушением», — пояснили в МВД.

По данным ведомства, в 2018 году участковые практически перестали регистрировать преступления по статье 116 УК РФ «Побои». Основной массив побоев перешел в разряд правонарушений небольшой тяжести.

«По сведениям официальной статистики, в 2017 году количество совершенных на бытовой почве тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе расследованных уголовно-наказуемых деяний данной категории сократилось на 18%, в том числе на 17,5% — убийств, на 18,2% — случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — отметили в МВД.

Похожая динамика наблюдается и в 2018 году. С января по июнь текущего года число преступлений, совершенных на бытовой почве в сфере семейно-бытовых отношений, в России уменьшилось почти на 17,4%.