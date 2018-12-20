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Россияне сэкономят на новогодних подарках 

Lenta.ru + ещё 81 1 час назад
Сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки, заметно уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ромир», передает РИА Новости.
Около половины участников опроса заявили, что не готовы потратить на новогодние подарки более 5 тысяч рублей. Средняя сумма, отведенная на покупки, снизилась на 16 процентов с 2015 года — с 6550 до 5500 рублей. Также заметно сократилась доля россиян, планирующих траты свыше пяти тысяч рублей: с 39 до 25 процентов.
Каждый пятый опрошенный выделил на подарки бюджет от одной до трех тысяч рублей, от трех до пяти тысяч рублей — каждый двенадцатый опрошенный. Отмечается, что делать дорогие подарки могут позволить только два процента российских граждан. Они заложили на подарки сумму от 15 тысяч рублей. Отказались от покупки подарков 8 процентов граждан.
Авторы исследования также узнали, с кем россияне будут справлять праздник. Две трети опрошенных встретят Новый год с семьей, еще 17 процентов — в компании друзей. Около пяти процентов россиян отметят событие в кафе и ресторанах, два процента — на работе, по одному проценту — в поездках заграницу и по России. Шесть процентов участников опроса еще не определились с планами.
В начале декабря сообщалось, что россияне потратят на празднование Нового года в среднем 16,9 тысячи рублей. Большая часть из этой суммы уйдет на еду и напитки (47 процентов), еще 42 процента потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения.
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