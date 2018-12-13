Стало известно, что чаще всего дарят в России на Новый год

При этом, заметил Коро, декоративная косметика третий год подряд теряет популярность.

Он также рассказал, что часто россияне покупают в подарок гаджеты или товары модной индустрии.

Коро подчеркнул, что книги, в особенности "дорогие, трендовые", вновь попали в список самых популярных подарков.

Также он добавил, что впервые за более чем 10 лет в рейтинг самых популярных подарков попали предметы, связанные с русскими народными промыслами.

Коро отметил, что на новогодний стол россияне в среднем готовы потратить 15 тыс. руб., однако размер трат на подарки зависит от сферы занятости и уровня дохода.