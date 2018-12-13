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Стало известно, что чаще всего дарят в России на Новый год 

Газета.Ru + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Научный руководитель экспериментальной лаборатории "Нейротехнологии в управлении" Финансового университета при правительстве России Николас Коро заявил, что на Новый год в России "традиционно" пользуются спросом парфюмерия и бытовая техника. Слова Коро передает RT.
При этом, заметил Коро, декоративная косметика третий год подряд теряет популярность.
Он также рассказал, что часто россияне покупают в подарок гаджеты или товары модной индустрии.
Коро подчеркнул, что книги, в особенности "дорогие, трендовые", вновь попали в список самых популярных подарков.
Также он добавил, что впервые за более чем 10 лет в рейтинг самых популярных подарков попали предметы, связанные с русскими народными промыслами.
Коро отметил, что на новогодний стол россияне в среднем готовы потратить 15 тыс. руб., однако размер трат на подарки зависит от сферы занятости и уровня дохода.
Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.
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