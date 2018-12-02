Россияне массово сдают билеты на Украину

Билеты с датой вылета, выходящей за пределы введенного в ряде областей страны военного положения, клиенты авиакомпаний пока оставляют у себя.

Несмотря на то, что Киев запретил въезд только российским мужчинам от 16 до 60 лет, на границе отправляют обратно и женщин. Самая распространенная мотивировка — не удалось подтвердить цель поездки, несмотря на наличие у многих пассажиров официально оформленных приглашений в страну.

За неделю на Украину не пустили около 150 россиян, которые летели туда через Минск . Официальных данных по числу людей, снятых на границе с поездов, пока нет, но известно, что мужчин, которые не могли подтвердить цели поездки, высаживали из вагонов и раньше.

Журналисты, съездившие в конце минувшей недели на Киевский вокзал или даже севшие в поезд Москва Львов , рассказывают о том, что россиян, желающих поехать на Украину, стало заметно меньше. Люди сдают билеты. Впрочем, некоторые все же садятся в вагон, надеясь на авось: обстоятельства сильнее.

С поезда, на котором в пятницу из Москвы на Украину поехала корреспондент Русской службы ВВС, никого не снимали. С самолетами хуже. Солиста Большого театра, артиста балета Андрея Меркурьева не пустили в Одессу на его же собственный спектакль:

Андрей Меркурьев солист Большого театра, артист балета

«Я летел на спектакль, который я поставил в 2014 году, хотел просто посмотреть его — соскучился, скажем так. Не пропустили на границе, сказали, что военное положение в стране. Приглашение у меня было, но ничего не сработало, видимо, потому что уже был указ, чтобы мужчин с российским гражданством не пускали. Потом нас развернули, троих мужчин, посадили на самолет, которым мы прилетели. Но просто мы успели на него сесть. Если бы мы не успели, то мы бы сидели и ждали, наверное, тоже часов восемь, как некоторые люди, и летели бы через Стамбул. Еще бы и в Стамбуле сидели бы всю ночь и только к утру прилетели бы в Россию».

О своем несостоявшемся путешествии на Украину Business FM рассказал предприниматель, основатель стартапа Proability.me Родион Попков. Он летел в Киев на чемпионат по игре «Мафия».

Родион Попков предприниматель, основатель стартапа Proability.me

«Не пустили в общей сложности из наших 15 человек. Мы подошли на зону паспортного контроля, нам сказали: ага, граждане России, вам нужно еще эту бумажку заполнить, сейчас мы вас в отдельную комнату отведем, посидите, подождите. Вызвали, с каждым из нас побеседовали, и через три часа нам вынесли отказ. Не удалось выяснить цель нашего визита. При том что лично президент федерации «Мафии» бегал с той стороны и говорил: они ко мне приехали, пустите их».

Россиянок, на которых запрет на въезд на Украину, по идее, не распространяется, тоже разворачивали обратно. Вот история врача-педиатра, специалиста паллиативной медицины Европейской ассоциации по общению в медицине Анны Сонькиной-Дорман, которая летела в Киев на медицинскую конференцию.

Анна Сонькина-Дорман врач-педиатр, специалист паллиативной медицины Европейской ассоциации по общению в медицине

«У нас было приглашение, и пограничнику не понравилось, он стал придираться к приглашению: а кто люди, вы знаете лично этого директора, вы даже не знаете, куда едете. Мы не заметили никакой логики. Просто отобрали всех по факту российского паспорта или даже вида на жительство в России. Был один немецкий гражданин, но с видом на жительство, его тоже остановили».

Бизнес-аналитик Ольга Ханникова, имеющая израильский вид на жительство, была вынуждена вернуться обратно в Израиль — как гражданка России:

Ольга Ханникова бизнес-аналитик

«Собеседование длилось пять минут и заключалось в том, что у меня взяли мои еще израильские документы, израильский внутренний паспорт, права, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, приглашение, обратный билет, бронь на гостиницу — собрали все эти документы, взяли телефон организации, которая меня приглашала, и отправили еще ждать. Наверное, часа два я еще сидела, ждала, пока они вынесут решение. В результате сообщили об отказе, сославшись на то, что я не смогла подтвердить цель своего пребывания. Я спросила: «Вы мне отказываете во въезде как гражданину Израиля?» — «Нет, вам отказано во въезде как гражданину России».

Сколько людей отказались от полетов на Украину, пока непонятно. Цифр еще нет, но есть очевидная тенденция, говорит гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян

Артур Мурадян гендиректор компании Space Travel

«Сейчас идет подсчет и корректировка количества потенциальных отказных авиабилетов. Данное решение попадает под формулировку форс-мажора, и никаких штрафных санкций по правилам России и по международным правилам IATA не последует, поэтому туристы могут без страха сдавать свои билеты. Те, кто имеет бизнес или родственников и не имеет второго гражданства, на ближайшее время сдают, а остальные будут смотреть, отменят ли данное решение украинские власти по истечении срока военного положения. То есть на дальние даты пока никто не бежит сдавать».

Ирина Тюрина: Много ли вообще россиян ездит на Украину и каков поток в обратном направлении? Количество поездок между странами в последние годы значительно сократилось, но счет все равно идет на миллионы, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Организованного турпотока между Россией и Украиной ни с той, ни с другой стороны не существует с 2014 года, но официальная статистика фиксирует пересечение границы между странами, считая туристами всех, включая тех, кто едет с деловыми целями, с даже частными целями. И если верить этой официальной статистике, то по итогам первого полугодия 2018 года на Украину из России выехало 1 млн 74 тысячи граждан России, а из Украины в Россию въехало 3 млн 730 тысяч граждан Украины».