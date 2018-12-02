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Черная как нефть: у жителей Алтая неделю из крана течет мутная жижа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Barnaul 22, ВКонтакте
Жители барнаульского поселка Лебяжье жалуются на грязную питьевую воду, которая течет из крана.
«Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели», — рассказал пользователь соцсети в «ВКонтакте» в паблике Barnaul22.
Он также сообщил, что о проблеме сообщили в Водоканал, там обещали разобраться, но результата нет.
Barnaul 22, ВКонтакте
К своему посту пользователь приложил две фотографии с изображением образцов воды: одна была сделана неделю назад, а вторая — в последние сутки, на первый взгляд между цветом и качеством жидкости нет никакой разницы.
Пользователи в комментариях сравнили воду, которая течет их крана, с нефтью.
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