Черная как нефть: у жителей Алтая неделю из крана течет мутная жижа

Жители барнаульского поселка Лебяжье жалуются на грязную питьевую воду, которая течет из крана.

«Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели», — рассказал пользователь соцсети в «ВКонтакте» в паблике Barnaul22.

Он также сообщил, что о проблеме сообщили в Водоканал, там обещали разобраться, но результата нет.

Barnaul 22, ВКонтакте

К своему посту пользователь приложил две фотографии с изображением образцов воды: одна была сделана неделю назад, а вторая — в последние сутки, на первый взгляд между цветом и качеством жидкости нет никакой разницы.

Пользователи в комментариях сравнили воду, которая течет их крана, с нефтью.