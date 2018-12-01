«Посмотрим, а вдруг ты дерьма кусок»

Ровно год назад видеоблогеры с миллионной аудиторией на YouTube запустили реалити-шоу для поиска новых юных талантов. Получилось у них, мягко говоря, не очень удачно: зрители жаловались на неадекватное поведение наставников, бесталанных участников и нелепые появления рекламы. Между предпоследней серией сезона и финалом организаторы зачем-то устроили перерыв почти на полгода. Второй сезон вышел уже с новыми ведущими, но со старыми проблемами. «Лента.ру» посмотрела шоу и рассказывает, как блогеры-миллионники пытаются устроить новую «Фабрику звезд» и с треском проваливаются.

Старый пипидастр лучше новых двух

Главным ведущим, а по совместительству координатором проекта стал Николай Соболев — одна из самых неоднозначных фигур российского YouTube. Обладателя канала с 4,6 миллиона подписчиков постоянно критикуют за популизм и «переобувание». И не без повода: сначала Николай смешивал с грязью российское телевидение, но потом появлялся в качестве гостя на всех федеральных телеканалах. Позже Соболев неоднократно обвинял журналистов в некачественной работе и плохой проверке фактов, что не помешало ему распространять на миллионную аудиторию ложные слухи о количестве погибших при пожаре в «Зимней вишне». Блогер нападал на коллег, которые выпускали политические клипы, хотя через месяц был осмеян за красочный рассказ о том, «как изменилась Москва ».

Первый сезон Hype Camp Соболев встречал, как и большинство других блогеров, — ужасался. Но уже через месяц после окончания первого сезона он объявил о своем участии во втором.

«Как говорится, критикуешь — предлагай. Все в прошлый раз пошло немножечко не по плану, но теперь я возьму ситуацию в свои руки», — объяснил свое решение блогер. Он пообещал, что единственным связующим между первым и вторым сезоном Hype Camp останется только название.

Еще год назад Соболев отмечал, что потенциально перспективный проект для начинающих блогеров загубили некомпетентные наставники «с синдромом вахтера». В частности, речь шла о Данииле Комкове , который отыгрывал роль «злого полицейского» и унижал конкурсантов с первого же выпуска: то он заставлял детей сходу придумывать стендап про отношения, то доводил до слез школьниц, которые пытались раскрыться перед жюри. Комков также запомнился зрителям разноцветными шубами, в которых он ходил на проекте даже летом, за что удостоился прозвища Пипидастр. Остальные наставники только подливали масло в огонь, отправляя объективно талантливых ребят домой.

«В моем понимании Hype Camp — это шоу, в котором все было сделано определенными людьми. И именно из-за этих людей оно получилось таким. В своих роликах я акцентировал внимание на отношении коллегии жюри к конкурсантам, которые приходят на проект. Это было возмутительно, провокационно. Я бы назвал это словом "хамство"», — вспомнил Соболев в одном из интервью. Поэтому он решил набрать новых, на этот раз компетентных ведущих, которые должны были изменить ситуацию в лучшую сторону.

Среди наставников второго сезона оказались три популярных блогера: Максим +100500 Голополосов, Дмитрий Масленников Наталья Краснова . Первый на протяжении восьми лет эксплуатирует подсмотренный на Западе формат обзора популярных видео. 29-летний мужчина стоит на фоне леопардовой стены и пытается шутить на тему чужого ролика.

Масленников начинал карьеру на YouTube с обзоров московских кафе. Спустя несколько лет блогер полностью сменил направление и переключился на другой формат: теперь он ищет привидения в заброшенных домах, а в перерывах снимает лайфхаки и челленджи. Однако он просидел в жюри недолго: сразу после кастинга его место занял Эльдар Джарахов — автор легендарных рэп-треков «Мой елдак» и «Красный мокасин».

Еще одна наставница — Наталья Краснова — завоевала популярность благодаря коротким роликам в Instagram, в которых она писклявым голосом изображает стереотипную женщину в вызывающих нарядах.

«Сегодня творилось аналище»

Неприятности начались уже с кастинга. Ради конкурса организаторы сняли московский кинотеатр «Октябрь» и загнали в него несколько сотен начинающих блогеров. После 20 часов беспрерывных смотрин стало ясно, что мероприятие затянулось, и последние 50 претендентов заслужили лишь по 30 секунд внимания наставников. Неудивительно, что многие ребята, лишенные возможности показать свои видеозаявки, просто не смогли пройти отбор.

«Есть подходящее слово: есть "плохо", есть "устали", а есть "аналище". Вот сегодня творилось "аналище". В конце вот творилось прям "аналище-аналище" в квадрате», — поделился впечатлениями от конкурса Масленников. «У меня настолько "аналище", что я уже не могу даже говорить, у меня сели связки», — поддержал беседу Соболев, который мечтал поднять Hype Camp на новый интеллектуальный уровень. Члены жюри похвалили себя за проделанную работу, после чего Масленников предложил «пойти бухать».

Официальная часть кастинга проходила странно и неестественно. Чтобы отличаться от предшественников, будущие наставники нахваливали абсолютно всех участников, которые выходили на сцену. Например, свою минуту славы получила 27-летняя девушка, которая записала видеозаявку на камеру смартфона, пока ехала в такси. Но даже это понравилось Голополосову и всем его коллегам.

«Ты открытый и добрый человек, это видно по глазам», — оценил Соболев девушку перед тем, как отправить ее в зал ожидания. Некоторых судьи и вовсе пообещали обеспечить бесплатным пиаром в случае, если те не попадут в шоу. Когда один из участников попытался сорвать кастинг, члены жюри вызвали его на сцену и начали хвалить за то, что он «бунтарь» и «молодой Че Гевара».

«Вот ты сейчас ***** (прекрасный) на сцене, просто ***** (прекрасный). А сейчас мы посмотрим, а вдруг ты говна кусок», — выкрикнула Краснова перед тем, как включить его видеозаявку. Видимо, молодой человек оказался не «куском говна» и успешно прошел конкурс.

Сомнительный момент произошел ближе к концу конкурса: под грустную музыку на сцену вышла девочка, сообщившая наставникам о своей инвалидности. Она объяснила, что своими силами хочет привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями. Соболев принял от нее в дар мягкую игрушку, отсел от остальных членов жюри и пустил слезу. Об этом он зачем-то напомнил коллегам и зрителям в финале конкурса. Девушку, к слову, на проект не взяли.

«Дом-2» на минималках

Сразу после кастинга зрителей решили познакомить со всеми прошедшими участниками поближе. Будущие блогеры отправились в замок-лагерь: на протяжении 25 минут авторы шоу сумбурно показывали нарезку кадров из поездки, которая перемешивалась с рассказами конкурсантов о себе. 14 счастливчиков успели поссориться между собой еще в автобусе: один горланил песни, второй заставлял всех подряд облизывать его чупа-чупсы (в прямом смысле), третий оделся в костюм единорога и делал вид, что занимается сексом с другим парнем (позже он рассказал, что работает реабилитологом для людей после инсульта). В итоге более консервативные пассажиры начали говорить неприятные вещи про весельчаков, и наоборот.

По приезде в замок ситуация только усугубилась. Во время выбора команды несколько девушек разрыдались. Участница певица Ai Mori обиделась на друга, который обещал позвать ее с собой к Голополосову, но тот промолчал. Девушка со слезами на глазах отказалась от предложения Макса +100500 вступить в его ряды и заявила, что ей «больше интересны отношения с Эльдаром». Даже члены жюри не смогли наблюдать за наигранной драмой без смеха.

«Замуж за Бузову продолжается еще?» — отметила весь сюр Краснова. «Сука, в домик не заселяются», — пошутил в ответ Джарахов.

За несколько минут до этого скандал закатил другой участник, Руслан Майер. Его выбрала в свою команду Краснова, однако вместо радости парень испытал чуть ли не гнев: он поматерился и с явной неохотой медленно подошел к новой наставнице.

«Я уважаю вас за то, что вы держите планку… Но из всех здесь Джарахов — топ, потому что этот чувак делает творчество. Все остальное такое, соу-соу», — честно признался Майер, после чего Краснова попросила перевыбрать другого участника.

Но ведущий не разрешил и засмеялся: видимо, Соболев был рад наконец-то увидеть первый конфликт после бесконечной череды комплиментов.

Испанский стыд

Комментарии «почему делают они, а стыдно мне» под роликами второго сезона Hype Camp идеально описывают ситуацию, причем это относится ко всем героям действа.

Слушать наставников иногда откровенно тяжело: они так сильно пытаются казаться добрыми и непохожими на Комкова, что неосознанно ведут себя еще неприятнее. Главный протагонист первого сезона в какой-то момент сам стал единственной причиной для просмотра: зрители невольно ждали его новых выходок. Во втором сезоне такой герой так и не появился, и проект стал скучным и пресным.

Большинство участников, судя по всему, имитируют поведение типичных участников второсортных реалити-шоу: хамят, грубят и перетягивают на себя внимание, но даже не представляют, какими блогерами хотят стать.

О грустной ситуации говорят и цифры. Первому ролику с кастингом удалось набрать полмиллиона просмотров, однако последующие выпуски собирают в разы меньше зрителей. Не спасает даже реклама, которую все наставники распространяли в своих соцсетях с многомиллионной аудиторией: за последний месяц на канал Hype Camp подписалось всего 14 тысяч человек — слишком маленькая цифра для затратного проекта такого масштаба.