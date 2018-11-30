Брилев ответил на совет Познера по гражданству

Телеведущий Сергей Брилев прокомментировал предложение журналиста Владимира Путина «сдать» одно из имеющихся у него гражданств — британское или российское, и определиться, «какая родина — родина, а какая родина — уродина».

На своей странице в Facebook Брилев назвал предложение Познера «занятным».

«Обладатель гражданств США, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, отказавшись при этом сдавать свои. Занятно», — написал Брилев.

По его словам, Познер проводит грань между собой, «журналистом», и Брилевым, занимающим должность заместителя директора телеканала «Россия-1» по спецпроектам.

Брилев объяснил, что данный статус позволяет ему заниматься производством собственных фильмов.

Ведущий подробно объяснил, каким образом ему удалось получить британское гражданство, и заявил, что, «поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри» он «проникся к нему искренней симпатией», от которой не собирается отказываться.

Ранее тележурналист Владимир Познер на сайте Pozner Online заявил, что сдал бы британское гражданство на месте Сергея Брилева, поскольку занимаемая им должность накладывает определенные требования.