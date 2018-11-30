Шнур написал стих на тему запрета Украины на въезд россиян

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в стихах запрет украинских властей на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Шнуров отметил в Instagram, что никакие запреты не смогут снизить «взаимное наше влиянье» и «притяженье народов», и пообещал приехать в Киев, когда ему будет за 60.

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту не в среду,

На границах замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,