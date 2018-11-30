Шнур написал стих на тему запрета Украины на въезд россиян 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в стихах запрет украинских властей на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Шнуров отметил в Instagram, что никакие запреты не смогут снизить «взаимное наше влиянье» и «притяженье народов», и пообещал приехать в Киев, когда ему будет за 60.
Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту не в среду,
На границах замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят.