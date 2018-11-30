Шнуров посвятил стих запрету россиянам посещать Украину 

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров посвятил стихотворение запрету на въезд, который Украина ввела в отношении российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. По мнению Шнурова, власти ничего не смогут сделать с взаимным «притяженьем народов».
Дорогие мои киевляне,
К вам попасть сложно, как на Парнас,
Но взаимное наше влиянье,
Никуда не исчезнет от нас.
Притяженье народов упруго,
И в две тысячи сотом году,
Будем слушать, как прежде друг друга,
Веру Брежневу и Лободу.
Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят.
Подписчики Шнурова начали отвечать ему в стихах.
«Прекращай Серега печалиться, нету смысла в визите твоем. И уж точно после шестидесяти, упаси повидать голышом», — написал @s_n_n_201 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Корабли топить мы не хотели, что же делать теперь нам друзья? Когда воют по крагу метели, как же в Киев охото, но уже вот нельзя», — добавил @sensor93.
Многие украинцы написали, что ждут концерта Шнурова уже сейчас.
«Серега мы тебя ждем! И без Лободы и без Брежневой», — заявил житель Киева @romiusse.
«Ждем вас в Киеве!» — написал @ max_shamie.
«Очень ждем! И очень жаль что «Это будет не в эту, не в среду!» — добавила @innashe555 из Запорожья.
Об ограничении въезда на Украину для россиян мужского пола стало известно 30 ноября. Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе. Ранее в некоторых областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.