Шнуров посвятил стих запрету россиянам посещать Украину

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров посвятил стихотворение запрету на въезд, который Украина ввела в отношении российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. По мнению Шнурова, власти ничего не смогут сделать с взаимным «притяженьем народов».

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Подписчики Шнурова начали отвечать ему в стихах.

«Прекращай Серега печалиться, нету смысла в визите твоем. И уж точно после шестидесяти, упаси повидать голышом», — написал @s_n_n_201 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Корабли топить мы не хотели, что же делать теперь нам друзья? Когда воют по крагу метели, как же в Киев охото, но уже вот нельзя», — добавил @sensor93.

Многие украинцы написали, что ждут концерта Шнурова уже сейчас.

«Серега мы тебя ждем! И без Лободы и без Брежневой», — заявил житель Киева @romiusse.

«Ждем вас в Киеве!» — написал @ max_shamie.

«Очень ждем! И очень жаль что «Это будет не в эту, не в среду!» — добавила @innashe555 из Запорожья.

Об ограничении въезда на Украину для россиян мужского пола стало известно 30 ноября. Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе. Ранее в некоторых областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.