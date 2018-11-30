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Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Познер дал совет Брилеву по поводу британского гражданства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Журналист Владимир Познер посоветовал телеведущему и замгендиректора телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву отказаться от одного из своих гражданств. Об этом он заявил в интервью Евгении Альбац, опубликованном на сайте Pozner Online.
Познер отметил, что давно знаком с телеведущим. Однако он не понимает, зачем Брилев получил британское подданство. Ведущий Первого канала предположил, что Брилев в то время еще не был руководителем и работал обычным журналистом.
«Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», — пояснил свою точку зрения Познер.
Ведущий Первого канала заявил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться. Познер также заявил, что ни при каких условиях не собирается отказываться от своих гражданств США и Франции, потому что любит эти страны.
Информация о британском гражданстве Брилева раскрылась после расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 22 ноября. В материале также сообщалось, что у семьи телеведущего есть квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.
Вскоре после выхода расследования Брилев подтвердил наличие британского гражданства. Он заявил, что никогда не скрывал информацию о втором подданстве.
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Евгения Альбац , Сергей Брилев , Владимир Познер , Фонд борьбы с коррупцией , Общество
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