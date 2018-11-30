Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры

Дед Мороз посоветовал не загадывать на Новый год новую машину

Россияне, загадавшие на Новый год новую машину, встретят праздник в одиночестве и в пробке, заверил Дед Мороз журналистов.

"Пожалуйста, заранее подготовьте желание, которое будет для вас самым-самым. Не просите, пожалуйста, квартиры и машины. Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, встречает Новый год в одиночестве в новой машине на МКАДе в пробке", — сказал Дед Мороз.

Он также предупредил всех ребят, что не надо пытаться его увидеть в новогоднюю ночь.

"Прихожу: сидит под елочкой юное очаровательное создание, во все глаза смотрит, когда я ему подарок принесу. Друзья мои, вы хитрые, я еще хитрее. Вы все равно моргнете. А пока вы моргаете, я успею и подарки положить, и проверить вообще домашнее задание. Вот так", — сказал Дедушка Мороз.

В этом году за два месяца Дед Мороз посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.