Россиян массово не пускают на Украину. Что делать, если поехать нужно?

Как обстоят дела в украинских аэропортах, на железной дороге, что говорят пограничники и может ли отказной штамп испортить визовую историю в целом?

Украина после введения военного положения начала массово не пускать на свою территорию россиян. Причем в основном это происходит в Киеве, который не попал в список регионов со спецрежимом. За сутки из столичного украинского аэропорта назад в Минск вернули 85 граждан Российской Федерации

Наличие официально оформленного приглашения на выставку и даже частного приглашения, заверенного у украинского нотариуса, не помогло россиянину Сергею Малинину попасть в Киев. Очередь, паспортный контроль, допрос — и через 12 часов обратно в Минск. И так развернули еще нескольких десятков человек, рассказал Малинин:

«Я подошел, девушка взяла мои документы, сказала: подождите, пожалуйста, в сторонке. Собралось 30 с лишним человек, потом начали по одному вызывать на допрос. Под камеру каждого опросили, длилось это примерно два часа. Документы не вернули. Потом нас отвели в транзитный зал и заявили: в пять утра вы улетаете в Минск. Официального объяснения не было. Так, в разговорах, заявили, что цель поездки не подтверждена, причем это сказали всем. Нас посадили в самолет без паспортов, без документов. Документы нам выдали только на паспортном контроле в Минске».

Ирина Тюрина: Всего на границе развернули более 80 россиян. И, возможно, это не единственная их проблема: в паспорт поставили печать об отказе во въезде на территорию Украины, а это может отразиться на перспективах путешествий и в другие страны, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Чистоту визовой истории все консульства всегда просматривают. Если в паспортах есть штампы об отказах, то на это всегда обращается внимание. Порой даже задаются вопросы, почему у вас отказ и так далее. Ситуация очень неприятная. Когда штамп в паспорте, то кто знает, у какого-нибудь пограничника может сработать человеческий фактор».

Что делать тем, кто вынужден рискнуть, кому в ближайшее время нужно поехать на Украину по делам или к родственникам, например, на Новый год? В одесском аэропорту потенциальным пассажирам рекомендовали пока не сдавать билеты, если они уже куплены:

— По каким критериям хоть отбирают? Может быть, смысла лететь тогда нет?

— Понятия не имею, вообще не подскажу вам. У вас вылет в январе?

— Нет, 23 декабря.

— Надо посмотреть, что будет в эти дни. Чуть подождем давайте.

— ЦУ не было никаких?

— У нас нет, это все либо таможня, либо досмотр. Либо что-то не понравилось, либо проверка документов не понравилась.

На железной дороге тоже пока без новых указаний, рассказала проводница поезда «Москва — Кривой Рог» Елена:

— С поездов не снимают, не ужесточили условия проезда, прохода границы для россиян?

— Пока никто не снимал. 26-го я ехала. Тогда нормально все было. Сейчас вроде тоже никто ничего не говорил.

— И никаких ЦУ не давали, внимательно присматриваться…

— Нет, все как обычно.

Собеседники Business FM рекомендуют обращаться с вопросами о потенциальных ограничениях пропускного режима в погранслужбу Украины. Ответ ведомства ясности не внес, но тональность, скорее, насторожила:

— Муж собирался 23 декабря лететь в Киев к маме, мы переживаем, что его могут развернуть в связи с последними событиями.

— Поки змін або обмежень не було. Якщо будуть якісь зміни, вони будуть висвітлені у нас на сайті.

Понятно даже без перевода.