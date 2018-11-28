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Художника Павленского выгнала жена 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гражданская жена художника-акциониста Петра Павленского Ксения Оксман (Оксана Шалыгина) сообщила, что выгнала своего мужа.
«Все. Петра я выгнала, потому что мне все это надоело», — написала она в своем Facebook.
На вопросы подписчиков она не ответила.
Напомним, Павленский находится во Франции, где ему было предоставлено убежище после поджога двери ФСБ в Москве. В Париже он устроил аналогичную акцию и поджег двери национального банка Франции, за что его обвинили в преднамеренном поджоге и поместили под стражу.
В сентябре Павленского выпустили из французской тюрьмы. Следующее заседание по его делу назначено на 10 января 2019 года. При этом возможна подача нового иска против Павленского, так как в зале суда он обвинил национальный банк Франции в спонсировании «уничтожения 35 тыс. человек».
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Петр Павленский , ФСБ , Общество
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