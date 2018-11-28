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Пьяный «сын Зевса» погулял по онкодиспансеру и пожалел 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ирина Крючкова / YouTube
Пьяный житель Челябинска, называющий себя сыном Зевса, проник в онкодиспансер, выдавил окно, и был задержан полицией. Об этом сообщает Znak.com.
Сергей Глухов (настоящее имя задержанного) переоделся в костюм медбрата и в течение часа разгуливал по палатам, общаясь с больными. Свои похождения он снимал на видео. При этом ни врачи, ни посетители не заинтересовались происходящим.
После того, как «сын Зевса» не смог найти выход из больницы, он решил высадить стеклопакет, и лишь этим обратил на себя внимание. Позднее он был доставлен в полицейский участок, где объяснил, что устроил свои похождения для рекламного видео своей страницы в соцсетях.
Главврач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Андрей Важенин рассказал, что из-за действий Глухова пропускной режим на территорию больницы будет ужесточен, «хотя это негативно скажется на настроении пациентов и их родных».
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Сергей Глухов , Общество , Челябинск
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