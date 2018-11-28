Владелец «МК» потребовал от жены вернуть серьги

По информации телеграм-канала, на последнем заседании суда по делу о разводе Гусева с Евгенией Ефимовой медиаменеджер потребовал от супруги вернуть серьги, которые он подарил ей примерно в 2008 году на день рождения.

«Мэш» отмечает, что Ефимова согласилась отдать украшение мужу.

В августе Евгения Ефимова подала в Пресненский районный суд Москвы судебный иск о разделе совместно нажитого с Гусевым имущества.

По данным СМИ, стоимость подлежащего разделу имущества может составлять примерно 30 миллиардов рублей: три миллиарда — недвижимое имущество, в том числе то, что находится на балансе хозяйственных обществ, а остальное — акции и доли в компаниях.