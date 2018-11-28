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Владелец «МК» потребовал от жены вернуть серьги 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор и владелец «Московского комсомольца» Павел Гусев потребовал от жены, с которой разводится, вернуть серьги. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, на последнем заседании суда по делу о разводе Гусева с Евгенией Ефимовой медиаменеджер потребовал от супруги вернуть серьги, которые он подарил ей примерно в 2008 году на день рождения.
«Мэш» отмечает, что Ефимова согласилась отдать украшение мужу.
В августе Евгения Ефимова подала в Пресненский районный суд Москвы судебный иск о разделе совместно нажитого с Гусевым имущества.
По данным СМИ, стоимость подлежащего разделу имущества может составлять примерно 30 миллиардов рублей: три миллиарда — недвижимое имущество, в том числе то, что находится на балансе хозяйственных обществ, а остальное — акции и доли в компаниях.
Павел Гусев , Евгения Ефимова , Московский комсомолец , Общество
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