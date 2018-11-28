Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор рассказал Соловьеву, как обучают разведчиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На кафедрах разведки, управления, истории военного искусства разведчиков учат принимать решения, заявил сенатор Алексей Кондратьев на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он подчеркнул, что легко быть «диванным» экспертом, когда заранее знаешь исход битвы.
«Берут какую-то разрабатываемую операцию пятой армии юго-западного фронта, и задают вопрос, а почему командующий принял такое решение? Мы с вами судим о Великой отечественной войне из теплоты собственной кухни под 40 градусов счастья, зная, как это все произошло. А там люди не знали ни группировку войск, ни сил, ни маневров, ни возможное подтягивание резервов», — сообщил сенатор в перерыве между съемками передачи.
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео в своем микроблоге Twitter.
С ним попытался спорить историк и политик Сергей Станкевич.
«Вы говорите о фронтовой разведке. А агентурная?», — спросил он.
«Многих специалистов агентурной разведки после Великой Отечественной войны судили и расстреляли», — заметил Кондратьев.
Ранее Соловьев обвинил украинского политолога в нацизме.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Брилев подтвердил наличие британского гражданства Соловьев прокомментировал допрос украинских военнослужащих Умер объявивший россиянам об августовском путче диктор
Комментарии
Сергей Станкевич , Владимир Соловьев , Алексей Кондратьев , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину139
В Керчь перебросили новейшее оружие России426
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»88
Poseidon заметили у Керченского пролива39
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида27
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
03:14
В Нижнем Тагиле ребёнок снегом потушил Вечный огонь
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение