Отец «Мисс Москвы» прокомментировал ее свадьбу с королем Малайзии

Отец «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной, вышедшей замуж за короля Малайзии , рассказал, что знаком с зятем около полутора лет. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Отец девушки Андрей Воеводин заявил, что одобряет брак дочери. При этом подробности свадьбы он не раскрыл, заявив, что молодожены не разрешали ему говорить об этом.

Отец Воеводиной живет в Москве и работает врачом-ортопедом. Мать девушки пишет песни для артистов и сотрудничает с продюсерским центром Виктора Дробыша

Свадьба короля Мухаммада V и российской модели состоялась 22 ноября в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.

Источник в администрации королевского дворца рассказал РИА Новости , что перед свадьбой 49-летний монарх более года навещал Воеводину в России. По данным собеседника агентства, 25-летняя россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.

Получит ли женщина титул королевы, пока неизвестно. Источник РИА Новости заявил, что этот вопрос будет решать король вместе с Советом правителей. При этом после свадьбы Воеводина получит ненаследственный почетный титул «датин».

Мухаммад V стал королем в 2016 году. В Малайзии должность главы государства — верховного правителя/короля — является выборной: его выбирают раз в пять лет из числа наследственных султанов разных штатов.