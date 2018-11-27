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Адвокат: новая проверка по диплому Хахалевой — формальность 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Следственный комитет может вновь отказаться возбуждать уголовное дело о подлинности диплома судьи Елены Хахалевой, сообщил РАПСИ адвокат Юрий Пустовит.
Ранее СМИ писали, что диплом Хахалевой о юридическом образовании может быть поддельным. Позже СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, однако прокуратура отменила его.
«Речь идет о стандартной практике, когда прокуратура направляет материалы об отказе в возбуждении уголовного дела на новое рассмотрение.
Это не значит, что диплом поддельный», — подчеркнул Юрий Пустовит.
По его словам, решение прокуратуры может объясняться формальными обстоятельствами, например, неточностью формулировок, которые использовал следователь.
«Отказ в возбуждении уголовного дела должен быть обоснованным, чтобы в будущем нельзя было оспорить его в суде», — объяснил юрист важность формальных обстоятельств.
По этой причине, полагает Пустовит, прокурор и мог отменить постановление. Теперь следователю предстоит уточнить формулировки, и вновь отравить постановление в прокуратуру.
«Просто инициаторы этой кампании выдвинули новые доводы, которые должны быть проверены, чтобы к постановлению следователя не было вопросов», — предположил адвокат.
Комментарии
Елена Хахалева , Юрий Пустовит , Генпрокуратура РФ , СКР , РАПСИ , Общество
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