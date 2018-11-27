RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM соберет участников рынка спонсорства России

28-29 ноября 2018 года RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM в 3-й раз соберет участников рынка спонсорства России

Билайн, Under Armour, Газпромнефть, AhmadTea, Tinkoff Bank, Coca-Cola, BingoBoom, Столото, Tele2, Балтика, Ингосстрах, Евраз, Транснефть, Мегафон, ФОНБЕТ, ASICS, «Русфонд» и десятков других. Ежегодно в форуме принимают участие представители ключевых российских брендов-спонсоров, коммуникационных и event-агентств, организаторы концертов и фестивалей, спортивных событий, B2B-мероприятий, специалисты по спонсорству спортивных клубов, площадок (парков, стадионов, концертных залов), театров, музеев и других участников спонсорского рынка. Свое участие в RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM 2018 уже подтвердили специалисты таких организаций и брендов, каки десятков других.

как определить точку роста спонсорского потенциала проекта и выгодно ее представить в спонсорском предложении;

как подготовить спонсорскую презентацию;

как сформировать и коммерциализировать сообщество вокруг проекта;

как построить маркетинговую стратегию события в социальных сетях и многое другое. Одна из главных целей Форума — снизить коммуникативные барьеры между игроками рынка и за счет этого повысить эффективность спонсорских активаций. RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM не стоит на месте и разрабатывает новые, более эффективные для участников форматы. В этом году при партнерстве с компанией Sponsor Consulting в рамках деловой программы Форума пройдет ряд образовательных семинаров и мастер-классов по спонсорству. Участники III RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM узнают:

Кроме того, участники получат возможность представить свой проект непосредственным представителям компаний-спонсоров — на площадке форума будут организованы индивидуальные консультации с экспертами.

В деловую программу Форума включена специальная сессия «Celebrity Marketing в России», в которой своим опытом поделятся звезды и их агенты, представители брендов и агентств, специализирующихся на селебрити-маркетинге.

Уже во 2-й раз в рамках RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM проходит единственная премия в области спонсорства в России — Russian Sponsorship Awards. Это профессиональная награда, призванная поощрить работу организаций, которые добились успеха в разных областях спонсорской индустрии.

В этом году RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM пройдет на новой площадке — Yota Arena (г. Москва). Это один из крупнейших в Европе киберспортивных развлекательных комплексов, уникальная многофункциональная площадка, оснащенная по последнему слову техники.

Зарегистрируйтесь и оплатите участие в форуме на сайте или пишите на info@sponsorforum.ru.

До встречи на главном событии по спонсорству в России!