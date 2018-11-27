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RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM соберет участников рынка спонсорства России 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организаторами
28-29 ноября 2018 года RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM в 3-й раз соберет участников рынка спонсорства России.
Ежегодно в форуме принимают участие представители ключевых российских брендов-спонсоров, коммуникационных и event-агентств, организаторы концертов и фестивалей, спортивных событий, B2B-мероприятий, специалисты по спонсорству спортивных клубов, площадок (парков, стадионов, концертных залов), театров, музеев и других участников спонсорского рынка. Свое участие в RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM 2018 уже подтвердили специалисты таких организаций и брендов, как Билайн, Under Armour, Газпромнефть, AhmadTea, Tinkoff Bank, Coca-Cola, BingoBoom, Столото, Tele2, Балтика, Ингосстрах, Евраз, Транснефть, Мегафон, ФОНБЕТ, ASICS, «Русфонд» и десятков других.
Одна из главных целей Форума — снизить коммуникативные барьеры между игроками рынка и за счет этого повысить эффективность спонсорских активаций. RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM не стоит на месте и разрабатывает новые, более эффективные для участников форматы. В этом году при партнерстве с компанией Sponsor Consulting в рамках деловой программы Форума пройдет ряд образовательных семинаров и мастер-классов по спонсорству. Участники III RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM узнают:
  • как определить точку роста спонсорского потенциала проекта и выгодно ее представить в спонсорском предложении;
  • как подготовить спонсорскую презентацию;
  • как сформировать и коммерциализировать сообщество вокруг проекта;
  • как построить маркетинговую стратегию события в социальных сетях и многое другое.
Кроме того, участники получат возможность представить свой проект непосредственным представителям компаний-спонсоров — на площадке форума будут организованы индивидуальные консультации с экспертами.
В деловую программу Форума включена специальная сессия «Celebrity Marketing в России», в которой своим опытом поделятся звезды и их агенты, представители брендов и агентств, специализирующихся на селебрити-маркетинге.
Уже во 2-й раз в рамках RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM проходит единственная премия в области спонсорства в России — Russian Sponsorship Awards. Это профессиональная награда, призванная поощрить работу организаций, которые добились успеха в разных областях спонсорской индустрии.
В этом году RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM пройдет на новой площадке — Yota Arena (г. Москва). Это один из крупнейших в Европе киберспортивных развлекательных комплексов, уникальная многофункциональная площадка, оснащенная по последнему слову техники.
Зарегистрируйтесь и оплатите участие в форуме на сайте или пишите на info@sponsorforum.ru.
До встречи на главном событии по спонсорству в России!
Комментарии
Yota , Тинькофф банк , Tele2 , Транснефть , Coca-Cola , Евраз , Вымпелком , Газпромнефть , Фонбет , Ингосстрах , Общество
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