Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент

На продуктовые карточки не нашлось денег

Продуктовые карточки для бедных россиян не появятся раньше 2021 года из-за отсутствия бюджетных средств на реализацию проекта. Об этом, как сообщают «Известия», в письме в Госдуму упомянул замглавы Минпромторга Виктор Евтухов . По его словам, деньги на внедрение в России продуктовых карточек не предусмотрены бюджетом до по меньшей мере 2021-го. По этой причине работа над проектом была приостановлена и в ближайшие годы возобновлена не будет.

Новая причина ЧП в Кольском проливе

Плавучий док ПД-50, ремонтировавший крейсер «Адмирал Кузнецов», мог затонуть в октябре из-за механического разрушения, а не перебоя в подаче электроэнергии, как сообщалось ранее. Об этом «Коммерсанту» рассказали собеседники в судостроительной отрасли. По их словам, обследующие док водолазы обнаружили на нем трещину длиной в несколько десятков метров. В связи с этим специалисты высказали мнение, что ПД-50 мог затонуть из-за механического разрушения сварного шва в одном из отсеков, причиной которого могло стать низкое качество сварки, усталость металла либо что-то еще.

Россия проиграла «Ощадбанку» $1,3 миллиарда

Украинский «Ощадбанк» выиграл дело против России в Международном коммерческом арбитраже, сообщает пресс-служба кредитной организации. В 2015 году «Ощадбанк» подал в суд на Россию, потребовав компенсировать ему утрату хранившихся в Крыму активов. Процесс в Международном коммерческом арбитраже был начат в 2016-м. Накануне в «Ощадбанке» сообщили о своей победе — утрата банком крымских активов и его ущерб от потери бизнеса арбитраж оценил в 1,3 миллиарда долларов.

Россияне не хотят эмигрировать

88% граждан России не хотят эмигрировать из страны. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир». Среди 12% россиян, допустивших возможность эмиграции, большинство (62%) перебрались бы в Европу. 13% граждан хотели бы переехать в Северную Америку, а 6% — в Азию. По результатам аналогичного опроса, проведенного три года назад, эмигрировать из России не хотели 92% граждан.

Украина "заплатит" за керченский инцидент