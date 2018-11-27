Создатель «Симпсонов» отрекся от переезда в Россию

"Я такого не говорил!" — сказал он. "Многие в Голливуде заявляют, что переедут из Америки в Канаду, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Я думаю, что бы мог куда-нибудь переехать, но, скорее, в англоязычную страну. Но мне очень нравится Россия, и, как я говорил в той статье, я наполовину русский", — признался Рейсс.

Ранее в беседе с ФАН Рейсс заявил, что в современном полном потрясений мире всегда полезно иметь страну — "запасной аэродром", и таковым для него вполне может стать Россия, поскольку его мать — русская.

Во время своего визита в Россию сценарист "Симпсонов" также рассказал, чего никогда не увидят зрители мультсериала.