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Создатель «Симпсонов» отрекся от переезда в Россию 

Газета.Ru + ещё 10 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Американский сценарист, продюсер и соавтор мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс в беседе с РИА "Новости" опроверг слухи о желании переехать в Россию.
"Я такого не говорил!" — сказал он. "Многие в Голливуде заявляют, что переедут из Америки в Канаду, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Я думаю, что бы мог куда-нибудь переехать, но, скорее, в англоязычную страну. Но мне очень нравится Россия, и, как я говорил в той статье, я наполовину русский", — признался Рейсс.
Ранее в беседе с ФАН Рейсс заявил, что в современном полном потрясений мире всегда полезно иметь страну — "запасной аэродром", и таковым для него вполне может стать Россия, поскольку его мать — русская.
Во время своего визита в Россию сценарист "Симпсонов" также рассказал, чего никогда не увидят зрители мультсериала.
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Майк Рейсс , Дональд Трамп , РИА Новости , Общество , Голливуд
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