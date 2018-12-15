В странах Содружества открылись новогодние ярмарки

Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество». Ярмарки, мастер-классы и спортивные забавы будут радовать жителей и гостей города целый месяц, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла» — слова это детской песни сегодня можно отнести к Москве. Город готов к массовым гуляниям. Для этого в столице установили более трех тысяч различных конструкций, более пятисот елок, и все это освещают сотни тысяч лампочек. Протяженность одних гирлянд — более 200 километров.

Город словно в свете софитов. Оно и понятно, ведь главной темой «Путешествия в Рождество» в этом году стал театр. В столицу пригласили несколько тысяч артистов со всей страны для того, чтобы зрители почувствовали масштаб зимнего праздника, крупнейшего в Европе.

«В этом году будут два ледовых театра в постановке Чернышова и Плющенко, всего 72 постановки, — рассказывает руководитель оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» Анна Торопова.

Аделины Сотниковой и Евгения Плющенко. Самые красочные шоу будут конечно зимними — на льду. В репертуаре новогодняя классика — балеты «Чипполлино», «Золушка», на главном катке на Красной площади — «Щелкунчик» в исполнении прославленных российских фигуристов Татьяны Навки

Праздник будет продолжаться целый месяц. Организаторы подготовили тысячи бесплатных мастер-классов: где-то научат делать новогодние украшения, где-то готовить пироги или делать модные прически как в конце 19 века.

Шестое по счету «Путешествие в Рождество» вышло за пределы центра города. Теперь и в спальных районах. Организаторы ожидают, что в гуляниях примут участие более 15 миллионов человек.

Открылись новогодние ярмарки и в Алматы, и в Минске, и в Баку. Здесь популярны гастрономические, ремесленные и сувенирные мастерские.

Зимнюю сказку обещают жителям всех городов без исключения. Нигде не жалеют ни сил, ни средств. Так в Бишкеке на праздничное оформление потратили 100 тысяч долларов.