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«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: соцсети
В Москве прошла свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает портал Islam News.
По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Торжественное мероприятие прошло без алкоголя, а вся еда была халяльной. Islam News также уточняет, что король вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста предстала в русском наряде.
Издание также опубликовало фотографию с церемонии. Снимками поделились и некоторые гости.
Издание Rakyatku News уточняет, что еще до свадьбы Воеводина была замечена в хиджабе и, по некоторым данным, приняла ислам.
Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, когда ей исполнилось 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась дизайном одежды и купальников.
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