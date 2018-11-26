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Записка Игоря Талькова уйдет с молотка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Записка музыканта Игоря Талькова будет продана на аукционе 29 ноября, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.
По словам Бурмистрова, стартовая цена лота составит 20 тыс. руб. Записка представляет собой конверт, на обороте которого Тальков написал: "Микрофоны у нас МД-200, если можно, то достаньте хоть какие-нибудь нормальные микрофоны за сходную цену. Это брак". Записка адресована руководителю тульского ансамбля "Фанты", где тогда выступал Тальков.
Сам конверт собственноручно заполнен Игорем Тальковым и отправленный им во время службы в армии из воинской части N 93848 руководителю группы "Фанты" Геннадию Васильеву.
Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено директору артиста Валерию Шляфману, однако он уже более 20 лет находится в розыске после эмиграции в Израиль. 13 ноября расследование убийства Талькова было возобновлено.
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Геннадий Васильев , Сергей Бурмистров , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , РИА Новости , Общество
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