Записка Игоря Талькова уйдет с молотка

По словам Бурмистрова, стартовая цена лота составит 20 тыс. руб. Записка представляет собой конверт, на обороте которого Тальков написал: "Микрофоны у нас МД-200, если можно, то достаньте хоть какие-нибудь нормальные микрофоны за сходную цену. Это брак". Записка адресована руководителю тульского ансамбля "Фанты", где тогда выступал Тальков.

Сам конверт собственноручно заполнен Игорем Тальковым и отправленный им во время службы в армии из воинской части N 93848 руководителю группы "Фанты" Геннадию Васильеву