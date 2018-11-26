Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове

Канада осудила Россию за «агрессию» в Азове Канада осуждает Россию за «агрессию» против Украины в Азовском море, заявила в своем твиттере министр иностранных дел Канады Христя Фриланд . Министр призвала Москву добиться немедленной деэскалации положения, вернуть Киеву задержанные корабли и обеспечить свободу плавания в своих территориальных водах. «Канада не дрогнет в своей поддержке суверенитета Украины», — предупредила Фриланд. Беспрецедентные беспорядки во Франции пишут Протесты против роста цен на бензин во Франции превращаются в протесты против политики президента страны Эммануэля Макрона «Известия» . За год, прошедший после принятия Макроном решения о повышении топливного налога, цены на бензин выросли примерно на четверть. Неделю назад недовольство французов этим фактом вынудило их выйти на протест, собравший, согласно подсчетам местного МВД , около 280 тысяч человек. На минувших выходных протестовавших французов было меньше — 106 тысяч. Проведение новой акции планируется на будущих выходных. Банки начнут проверять доходы россиян С 1 октября 2020 года банки начнут проверять закредитованность россиян, рассчитывающих одолжить даже 10 тысяч рублей, рассказали «Известиям» в Центральном банке . В нынешнем октябре в силу вступил нормативный акт ЦБ, который вынудит кредитные организации с осени 2020-го оценивать долговую нагрузку, которую несет на себе потенциальный клиент. Банки начнут осведомляться у заемщиков об их доходах и обязательствах. В Центробанке полагают, что эта мера позволит сократить степень закредитованности граждан. Родные предпенсионеров получат налоговый вычет Родственники людей предпенсионного возраста, оплатившие их переобучение, могут получить право на налоговый вычет, сообщает Российская газета ». Такое предложение содержится в отзыве экспертного совета при правительстве на подготовленный Министерством труда проект программы мероприятий по организации профессионального обучения для людей предпенсионного возраста до 2024 года. Эксперты рабочей группы совета «Соцполитика и повышение качества соцуслуг» предложили Минтруду обдумать внесение поправок в Налоговый кодекс, которые наделили бы правом на социальный налоговый вычет родителей, братьев, сестер и опекунов предпенсионеров, оплативших их переобучение. Также право на вычет могут получить предпенсионеры, самостоятельно оплатившие свое переобучение. Гражданские спутники РФ вышли из строя Два из трех российских спутников «Ресурс-П» вышли из строя, сообщает «Коммерсант». «Ресурс-П» — спутники дистанционного зондирования Земли, ресурс их работы составляет пять лет. Первый из них был запущен в космос летом 2013 года, ресурс его работы истек, однако функционировать он продолжает. Второй «Ресурс-П» был запущен в конце 2014-го, выходил из строя в 2016-м и 2017-м и в итоге был выведен из состава гражданской орбитальной группировки РФ до истечения ресурса. Третий подобный спутник был запущен весной 2016-го и с тех пор функционировал по целевому назначению лишь пять месяцев из-за отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии.