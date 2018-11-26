Умер диктор Центрального телевидения Ковеленов

Диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram актер Ефим Шифрин.

Причину смерти Ковеленова артист не назвал.

«Ох, ты… Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка…» — написал Шифрин.

По данным «Комсомольской правды», Ковеленов скончался 25 ноября в Москве после продолжительной болезни.

По информации Life, церемония прощания с Ковеленовым начнется 28 ноября в 14:00 в Большом траурном зале Центральной больницы управления делами президента.

Юрий Ковеленов в 1965-1995 годах вел программу «Время». Именно он зачитал обращение Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) во время августовского путча 1991 года. В 1993-м он был членом дежурной бригады во время штурма «Останкино».