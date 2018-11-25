Геращенко потребовал от Мэй не пускать в Лондон «российского мракобеса» Охлобыстина

«В числе приглашенных в Лондон знаменитостей, кто бы Вы думали? Иван Охлобыстин! Во, как! Пособник террористов ЛДНР, на коленях просивший и получивший паспорт фейковой республики ЛДНР!» — заявил Геращенко в своем Facebook, опубликовав ссылку на информацию об Охлобыстине на скандальном сайте «Миротворец».

Геращенко заявил, что выдавать визу и принимать «пособника террористов» у себя «недопустимо для цивилизованной страны».

«Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мей с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина», — заявил Геращенко.

Он добавил, что Британия сама «пострадала от российского терроризма». Он выразил надежду, что Охлобыстин «вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк», но «увидеть своего дружбана (главу ДНР Александра) Захарченко уже не получится».

Российский актер Иван Охлобыстин получил гражданство ДНР два года назад.