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Геращенко потребовал от Мэй не пускать в Лондон «российского мракобеса» Охлобыстина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Антон Геращенко возмутился тем, что на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании» приглашен российский актер Иван Охлобыстин, и потребовал от британских властей не пускать его в Лондон.
«В числе приглашенных в Лондон знаменитостей, кто бы Вы думали? Иван Охлобыстин! Во, как! Пособник террористов ЛДНР, на коленях просивший и получивший паспорт фейковой республики ЛДНР!» — заявил Геращенко в своем Facebook, опубликовав ссылку на информацию об Охлобыстине на скандальном сайте «Миротворец».
Геращенко заявил, что выдавать визу и принимать «пособника террористов» у себя «недопустимо для цивилизованной страны».
«Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мей с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина», — заявил Геращенко.
Он добавил, что Британия сама «пострадала от российского терроризма». Он выразил надежду, что Охлобыстин «вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк», но «увидеть своего дружбана (главу ДНР Александра) Захарченко уже не получится».
Российский актер Иван Охлобыстин получил гражданство ДНР два года назад.
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Антон Геращенко , Иван Охлобыстин , Тереза Мэй , Верховная Рада , Общество , Великобритания
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