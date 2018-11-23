РПЦ направит священника в Южную Корею

"Корея — страна, где до 1950-х годов действовала Русская духовная миссия, основанная еще в XIX веке. Но потом она была упразднена, а ее имущество передано Константинопольскому патриархату. До последнего времени наши верующие духовно окормлялись в храмах этого патриархата, но теперь это стало невозможным. Поэтому уже к Рождеству пришлем туда священника, а со временем надо создавать полноценный приход. Об этом горячо просят местные верующие, подавшие мне петицию с множеством подписей", — сообщил митрополит Иларион в интервью православному порталу "Иисус".

Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой в Северной Корее, где атеизм является официальной идеологией, есть полноценный приход Русской церкви со своим храмом, а в Южной нет ни храма, ни прихода. "Будем это положение исправлять", — добавил глава ОВЦС.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил священника в русский посольский храм в Стамбуле для организации пастырского окормления верующих и совершения регулярных богослужений. Это также сделано в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с Константинополем.

В храме святых равноапостольных Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле священник Георгий Сергеев , назначенный и.о. настоятеля храма, 11 ноября отслужил первую Божественную литургию.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "объединительный собор" "разбойничьим сборищем".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.