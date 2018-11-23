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Названа самая популярная в России порода собак 

Ридус 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Составлен топ-10 самых популярных в России пород собак.
По данным Российской кинологической федерации (РКФ) наибольшей популярностью у россиян пользуются шпицы.
В 2018 году на свет появилось свыше 38 тыс. представителей этой породы, что на 4 тыс. меньше, чем в 2017 году.
На втором месте в рейтинге расположились йоркширские терьеры (около 19 тыс.), а тройку лидеров замкнули чихуахуа (19 тыс.).
В первой пятерке также оказались немецкие овчарки (10,9 тыс.) и лабрадоры ретриверы (10 тыс.).
Кроме того, в топ-10, составленный РКФ, вошли среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, джек-рассел-терьер, мопс и французский бульдог.
Ранее сообщалось, что приставы изъяли у жительницы Тюмени 100 собак породы шпиц, которых одинокая женщина держала в двухкомнатной квартире на протяжении последних четырех лет.
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