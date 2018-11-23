Названа самая популярная в России порода собак

Составлен топ-10 самых популярных в России пород собак.

По данным Российской кинологической федерации (РКФ) наибольшей популярностью у россиян пользуются шпицы.

В 2018 году на свет появилось свыше 38 тыс. представителей этой породы, что на 4 тыс. меньше, чем в 2017 году.

На втором месте в рейтинге расположились йоркширские терьеры (около 19 тыс.), а тройку лидеров замкнули чихуахуа (19 тыс.).

В первой пятерке также оказались немецкие овчарки (10,9 тыс.) и лабрадоры ретриверы (10 тыс.).

Кроме того, в топ-10, составленный РКФ, вошли среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, джек-рассел-терьер, мопс и французский бульдог.

Ранее сообщалось, что приставы изъяли у жительницы Тюмени 100 собак породы шпиц, которых одинокая женщина держала в двухкомнатной квартире на протяжении последних четырех лет.