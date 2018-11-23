Соловьев схлестнулся с «одержимым бесами» Невзоровым

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику журналиста Александра Невзорова , ранее отметившего, что считает его артистом, а не журналистом, и упрекнувшего в "потере берегов" в ситуации с блогером Юрием Дудем.

В эфире НСН Соловьев сказал, что не уважает Невзорова, также сделавшего предположение, что канал Соловьева на YouTube никто не стал бы смотреть. Он вспомнил, как Невзоров рассказал, что его выступление в Петербурге якобы было сорвано из-за того, что туда никто не пришел. "На том выступлении было 1,6 тыс. человек и шла прямая трансляция в YouTube. Теперь этот несчастный человечек, многократно бывший депутатом Госдумы , пытается выйти из ситуации, где он оказался обычным мелким врунишкой", — негодует Соловьев.

По мнению Соловьева, Невзоровым "овладели мелкие бесы". "Он не имеет ни малейшего представления о моих отношениях к Дудю или кому-то еще. Ему надо с собой разобраться", — отрезал телеведущий, добавив, что теперь сомневается в умственных способностях Невзорова.

Известно, что Владимир Соловьев во время радиоэфира раскритиковал журналиста Юрия Дудя, специализирующегося на звездных интервью. По мнению телеведущего, Дудь пытается стать "Сергеем Шнуровым от журналистики" и во время интервью "задает написанные непонятно кем вопросы".