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Соловьев схлестнулся с «одержимым бесами» Невзоровым 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику журналиста Александра Невзорова, ранее отметившего, что считает его артистом, а не журналистом, и упрекнувшего в "потере берегов" в ситуации с блогером Юрием Дудем.
В эфире НСН Соловьев сказал, что не уважает Невзорова, также сделавшего предположение, что канал Соловьева на YouTube никто не стал бы смотреть. Он вспомнил, как Невзоров рассказал, что его выступление в Петербурге якобы было сорвано из-за того, что туда никто не пришел. "На том выступлении было 1,6 тыс. человек и шла прямая трансляция в YouTube. Теперь этот несчастный человечек, многократно бывший депутатом Госдумы, пытается выйти из ситуации, где он оказался обычным мелким врунишкой", — негодует Соловьев.
По мнению Соловьева, Невзоровым "овладели мелкие бесы". "Он не имеет ни малейшего представления о моих отношениях к Дудю или кому-то еще. Ему надо с собой разобраться", — отрезал телеведущий, добавив, что теперь сомневается в умственных способностях Невзорова.
Известно, что Владимир Соловьев во время радиоэфира раскритиковал журналиста Юрия Дудя, специализирующегося на звездных интервью. По мнению телеведущего, Дудь пытается стать "Сергеем Шнуровым от журналистики" и во время интервью "задает написанные непонятно кем вопросы".
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Владимир Соловьев , Александр Невзоров , Госдума , Общество
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