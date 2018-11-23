Депутаты раскритиковали телешоу об «альфонсах»

Депутат от ЛДПР Александр Шерин заявил, что в телешоу показывают «отвратительных альфонсов», которые «наплевали» на моральные нормы и начали фиктивно жениться на женщинах, «которые годятся им в бабушки».

Шерин выразил опасение, что в итоге для молодых людей такое поведение станет «нормой жизни».

По мнению парламентария, по телевидению молодежи навязывают «низменные, животные, меркантильные чувства».

Член фракции КПРФ Сергей Гаврилов допустил введение прямой цензуры ради того, чтобы программы по ТВ можно было показать детям, «не опасаясь за их нравственное здоровье».

«Нужна цензура — по сути дела, нужно запрещать некоторые проявления «свободы», как они это называют», — заявил он.