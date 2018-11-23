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Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

Депутаты раскритиковали телешоу об «альфонсах» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из видео
Депутаты Госдумы, опрошенные телеканалом «Царьград», раскритиковали программы российского телевидения и призвали ввести цензуру.
Депутат от ЛДПР Александр Шерин заявил, что в телешоу показывают «отвратительных альфонсов», которые «наплевали» на моральные нормы и начали фиктивно жениться на женщинах, «которые годятся им в бабушки».
Шерин выразил опасение, что в итоге для молодых людей такое поведение станет «нормой жизни».
По мнению парламентария, по телевидению молодежи навязывают «низменные, животные, меркантильные чувства».
Член фракции КПРФ Сергей Гаврилов допустил введение прямой цензуры ради того, чтобы программы по ТВ можно было показать детям, «не опасаясь за их нравственное здоровье».
Депутат от «Единой России» Николай Земцов посетовал, что производители телевизионных продуктов опустили уровень телезрителя «до плинтуса».
«Нужна цензура — по сути дела, нужно запрещать некоторые проявления «свободы», как они это называют», — заявил он.
Ранее интернет-пользователи раскритиковали шоу Малахова из-за выпуска о 37-летнем актере Гогене Солнцеве и его 63-летней жене Екатерине Терешкович. «Ура.ру» отмечало, что терпению зрителей пришел конец из-за драки Солнцева с супругой. Пользователи писали, что им стыдно за Малахова. По их мнению, он выбирает для своих передач «грязные» сюжеты, которые не подходят для федеральных каналов.
Комментарии
Николай Земцов , Сергей Гаврилов , Александр Шерин , Екатерина Терешкович , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Царьград ТВ , Общество
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