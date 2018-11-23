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Россиянин вступил в схватку с северным ветром 

Lenta.ru 45 минут назад
Рабочий из поселка Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) попытался противостоять штормовому ветру и попал на видео, передают «Вести Ямала».
На опубликованном на YouTube-канале ролике видно, как мужчина, пытаясь противостоять порывам ветрам и пройти в нужную сторону, вынужден втыкать отвертки в землю, но шторм сбивает его с ног и уносит все дальше.
По информации телеканала, видео было снято 21 ноября коллегами мужчины, когда на территории округа было объявлено штормовое предупреждение.
Сабетта — вахтовый поселок в Ямальском районе, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.
Ранее в Норильске был найден унесенный сильным ветром йоркширский терьер. Хозяин вывел питомца на прогулку без поводка. Пес пропал, когда началась пурга, найти его удалось спустя неделю в пяти километрах от дома.
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Общество , Видео , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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