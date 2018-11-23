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Васильева призвала воспитателей не называть любую деятельность «проектами» 

РИА Новости + ещё 6 38 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр просвещения России Ольга Васильева призвала воспитателей не называть любую свою деятельность "проектами", а подбирать более подходящие слова, пользуясь богатствами русского языка.
Васильева в пятницу провела встречу с 15 лауреатами конкурса "Воспитатель года — 2018". Воспитатели рассказывали министру о своей работе, о конкурсе и о том, что они для него делали, регулярно употребляя слово "проект".
"Сейчас любой вид деятельности мы называем проектом. Я вас к чему призываю: товарищи дорогие, у нас замечательный, один из самых красивейших языков в мире, не увлекайтесь вы этой ерундой бесконечной. Семечку посадили, цветы полили — у вас проект. Да не проект это. Цели, задачи были всегда, но называли это по-другому — стратегия, план, тактика, сейчас — проекты. Бред какой-то. Надо меньше говорить ерунды, говорите четко, что вы хотите донести до людей. Давайте говорить хорошим русским красивым языком, русский язык очень богатый", — сказала Васильева.
Конкурс воспитателей проводится ежегодно, в этом году он был девятым по счету. Его цели: профессиональное и личностное развитие педагогов, выявление и поддержка наиболее талантливых из них, распространение их лучших практик на всей территории РФ и другие.
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Ольга Васильева , Общество , Образование
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