Васильева призвала воспитателей не называть любую деятельность «проектами»

Министр просвещения России Ольга Васильева призвала воспитателей не называть любую свою деятельность "проектами", а подбирать более подходящие слова, пользуясь богатствами русского языка.

Васильева в пятницу провела встречу с 15 лауреатами конкурса "Воспитатель года — 2018". Воспитатели рассказывали министру о своей работе, о конкурсе и о том, что они для него делали, регулярно употребляя слово "проект".

"Сейчас любой вид деятельности мы называем проектом. Я вас к чему призываю: товарищи дорогие, у нас замечательный, один из самых красивейших языков в мире, не увлекайтесь вы этой ерундой бесконечной. Семечку посадили, цветы полили — у вас проект. Да не проект это. Цели, задачи были всегда, но называли это по-другому — стратегия, план, тактика, сейчас — проекты. Бред какой-то. Надо меньше говорить ерунды, говорите четко, что вы хотите донести до людей. Давайте говорить хорошим русским красивым языком, русский язык очень богатый", — сказала Васильева.

Конкурс воспитателей проводится ежегодно, в этом году он был девятым по счету. Его цели: профессиональное и личностное развитие педагогов, выявление и поддержка наиболее талантливых из них, распространение их лучших практик на всей территории РФ и другие.