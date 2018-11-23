Выбрана самая красивая студентка России

В качестве приза россиянка получила 100 тысяч рублей, корону, украшенную драгоценностями и право участвовать во всероссийской «Студенческой весне».

В профиле Зарейник во «ВКонтакте» значится, что она мастер спорта России по художественной гимнастике, победительница конкурсов «Мисс ПГУ 2014» и «Мисс студенчество Пензенской области 2015», а также обладает титулом «Первая Вице Мисс Студенчество России 2015» и учится в медицинском институте.

В финале конкурса участвовали 12 девушек: они демонстрировали свои хореографические, вокальные, артистические способности, а также показали себя в интеллектуальном соревновании.

Как сообщает «Татар-Информ», для участия в конкурсе претендентки на титул должны были выиграть внутривузовский этап соревнований, иметь уровень успеваемости не ниже «хорошо», а также ответить на вопросы по истории России в онлайн-интервью.