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Выбрана самая красивая студентка России 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: вконтакте
В Казани объявили победительницу конкурса «Краса студенчества России». Ею стала жительница Пензенской области Алина Зарейник, сообщает газета «Республика Татарстан».
В качестве приза россиянка получила 100 тысяч рублей, корону, украшенную драгоценностями и право участвовать во всероссийской «Студенческой весне».
В профиле Зарейник во «ВКонтакте» значится, что она мастер спорта России по художественной гимнастике, победительница конкурсов «Мисс ПГУ 2014» и «Мисс студенчество Пензенской области 2015», а также обладает титулом «Первая Вице Мисс Студенчество России 2015» и учится в медицинском институте.
В финале конкурса участвовали 12 девушек: они демонстрировали свои хореографические, вокальные, артистические способности, а также показали себя в интеллектуальном соревновании.
Как сообщает «Татар-Информ», для участия в конкурсе претендентки на титул должны были выиграть внутривузовский этап соревнований, иметь уровень успеваемости не ниже «хорошо», а также ответить на вопросы по истории России в онлайн-интервью.
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Алина Зарейник , Общество , Образование , Казань , Пензенская Область
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