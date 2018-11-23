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СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников
СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников

«Новичок» и «пенсионной» станут словами года 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор портала «Словари ХХI века» Алексей Михеев заявил, что претендентами на звание главного слова 2018 года стали прилагательное «пенсионный» и существительные «новичок» и «мундиаль». Об этом сообщает ТАСС.
Михеев отметил, что в этом году очень часто встречались словосочетания «пенсионная реформа» и «пенсионный возраст», и даже родился новый юридический термин — «предпенсионный возраст».
Еще одним популярным в России словосочетанием, по словам Михеева, стало англоязычное highly likely («хайли лайкли», «крайне вероятно»). Эту формулировку власти Британии применяли, говоря о возможной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Михеев заявил, что «хайли лайкли» стало в России «примером бездоказательного обвинения».
Топонимом года стало слово, связанное с мундиалем, — «Никольская», улица, на которой собирались футбольные болельщики со всего мира.
Ранее проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» самым популярным и значимым словом 2018 года. Это слово стали упоминать чаще из-за истории Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей. Второе место, по словам Осадчего, заняло слово «пенсионный».
Ранее Оксфордский словарь назвал словом года слово toxic (с англ. «токсичный»). Его популярность также связали с делом об отравлении Скрипалей.
Комментарии
Сергей Скрипаль , Алексей Михеев , Михаил Осадчий , Александр Петров , Руслан Боширов , Общество
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