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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Медведев поздравил коллектив ГИТИСа с 140-летием учреждения института 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Российского института театрального искусства (ГИТИС) с 140-летием учреждения института. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.
"Вот уже 140 лет в этих знаменитых стенах живет настоящее искусство, зажигаются яркие звезды — драматические, оперные, балетные, цирковые. И конечно, ГИТИС всегда славился своими знаменитыми педагогами — выдающимися мастерами сцены, влюбленными в театр и сумевшими передать эту большую любовь своим ученикам", — говорится в сообщении.
Премьер напомнил, что институт подарил миру целое поколение талантливых артистов, режиссеров, балетмейстеров, а также замечательные театры: "Геликон-оперу", "Мастерскую Петра Фоменко", "Квартет И", "Студию театрального искусства". Глава правительства отметил, что ГИТИС является уникальной актерской и режиссерской театральной школой, настоящей творческой лабораторией, где студентам помогают раскрыть свой талант.
Российский институт театрального искусства (ГИТИС) основан в 1878 году, он является крупнейшим театральным вузом в Европе, одним из крупнейших в мире.
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Дмитрий Медведев , Общество , Образование
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