Пока вы спали: Минстрой разобрался со счетчиками тепла

Минстрой разобрался со счетчиками тепла

Всем россиянам позволят платить за отопление по индивидуальным счетчикам. Проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс, разработанный Министерством строительства, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, присутствие индивидуальных счетчиков в каждой из квартир дома перестанет быть обязательным условием для оплаты фактически потребленного тепла. Ныне отсутствие индивидуальных счетчиков хотя бы в одном из жилых и нежилых помещений дома вынуждает жильцов платить за отопление, исходя их показателей общедомового счетчика.

Операторы связи заявили о росте тарифов

Тарифы на связь вырастут в 2019 году, уверены 81% ее операторов. Об этом, как сообщает «Российская газета», они рассказали аналитическому агентству «Телеком Дейли». Специалисты агентства опросили операторов связи в 15 крупных городах России. Кроме подорожания большая их часть (52%) оказалась уверена в том, что тарифы вырастут не более чем на 10%. 29% опрошенных операторов полагают, что расценки на связь увеличатся более чем на 10%.

На мировых биржах случился «черный» день

Активность продавцов спровоцировала одну из сильнейших за последние годы волн коррекции на мировых финансовых рынках, сообщают «Известия» . Просели американский фондовый индекс S&P 500, немецкий DAX, французский CAC 40, европейский Stoxx 600, цена нефти марки Brent упала на 6,8% за день, а биткоин подешевел на 8,1%. По мнению аналитика компании «Финам» Сергея Дроздова, индексы проседают из-за общей обеспокоенности инвесторов вероятностью замедления темпов роста мировой экономики из-за торговых войн. Также их обеспокоило заявление президента США Дональда Трампа о намерении ограничить экспорт технологий.

Колбасу хотят маркировать страшными картинками

Россиян следует предупреждать о вреде колбасы так же, как их предупреждают о вреде табака. С такой идеей, как сообщает News.ru, к министру промышленности и торговли Денису Мантурову намерен обратиться депутат Госдумы Виталий Милонов . Единоросс планирует обратить внимание министра на то, что часть колбасы на прилавках российских магазинов является «псевдомясным изделием», а ее потребление способствует ожирению и другим проблемам со здоровьем, в том числе раку. По этой причине Милонов предложит маркировать упаковки колбасы надписями, которые предупредят потребителей о вреде, то есть такими же, какими маркированы пачки сигарет.

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