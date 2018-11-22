Пенсионерка не узнала Путина в аптеке

Петербургская пенсионерка рассказала о встрече с Путиным в аптеке

Пенсионерка, ставшая свидетельницей визита Владимира Путина в петербургскую аптеку, не сразу узнала президента России. Об этом Людмила Демкина сама рассказала Пятому каналу.

«Не поняла ничего тогда, ничего не поняла, что это Путин», — призналась женщина.

По словам уроженки Псковской области и жительницы Пушкина, перебравшейся туда после 50 лет жизни в Донбассе, она стояла на кассе аптеки, «ковырялась» в своей сумке, одновременно разговаривая с аптекарем.

В этот момент в аптеку вошел, как она понимает теперь, Путин. Президент поздоровался со всеми, однако она не обратила внимание и на это.

«Здравствуйте-здравствуйте! Это не мне!» — решила она тогда.

После этого на присутствие в аптеке Путина Демкиной дважды шепотом указала ее собеседница-аптекарь. На это пенсионерка также не обратила внимание.

Путина женщина наконец узнала, лишь когда ее «окружили» люди и заглянули в сумку, в которой она по-прежнему «ковырялась».

«Думаю, боже мой, Путин!» — рассказала Демкина.

Президент России посетил аптеку в Санкт-Петербурге в начале нынешней недели. Визит Путина туда состоялся после совещания о лекарственном обеспечении. В аптеке глава государства намеревался выяснить, в наличии ли жизненно важные препараты.