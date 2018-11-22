Пенсионерка не узнала Путина в аптеке

Пенсионерка, ставшая свидетельницей визита Владимира Путина в петербургскую аптеку, не сразу узнала президента России. Об этом Людмила Демкина сама рассказала Пятому каналу.
«Не поняла ничего тогда, ничего не поняла, что это Путин», — призналась женщина.
По словам уроженки Псковской области и жительницы Пушкина, перебравшейся туда после 50 лет жизни в Донбассе, она стояла на кассе аптеки, «ковырялась» в своей сумке, одновременно разговаривая с аптекарем.
В этот момент в аптеку вошел, как она понимает теперь, Путин. Президент поздоровался со всеми, однако она не обратила внимание и на это.
«Здравствуйте-здравствуйте! Это не мне!» — решила она тогда.
После этого на присутствие в аптеке Путина Демкиной дважды шепотом указала ее собеседница-аптекарь. На это пенсионерка также не обратила внимание.
Путина женщина наконец узнала, лишь когда ее «окружили» люди и заглянули в сумку, в которой она по-прежнему «ковырялась».
«Думаю, боже мой, Путин!» — рассказала Демкина.
Президент России посетил аптеку в Санкт-Петербурге в начале нынешней недели. Визит Путина туда состоялся после совещания о лекарственном обеспечении. В аптеке глава государства намеревался выяснить, в наличии ли жизненно важные препараты.