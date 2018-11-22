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Медведев поздравил Илзе Лиепу с юбилеем 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил балерину, народную артистку России Илзе Лиепу с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.
"Вы — одна из ярких представительниц знаменитой балетной династии, блистательная прима Большого театра, замечательная драматическая актриса, покорившая сердца миллионов людей во всем мире. Каждая ваша партия наполнена изяществом и грацией, экспрессией и особой энергетикой. Каждая — шедевр хореографического искусства", — говорится в телеграмме.
Премьер отметил искренность и неравнодушие артистки по отношению к одаренным детям и молодежи.
"Благодаря вашему фонду начинающие артисты и любительские коллективы из разных регионов нашей страны развивают свои таланты, имеют возможность выступать на большой сцене, воплощать в жизнь мечты", — добавил он.
Илзе Лиепа родилась 22 ноября 1963 году в Москве в семье артиста балета Мариса Лиепы и актрисы театра и кино Маргариты Жигуновой. В 1981 году окончила Московское академическое хореографическое училище по классу Натальи Золотовой, в 1991 году — педагогическое отделение Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС).
С 1981 по 2016 год была солисткой, примой-балериной Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в балетах: "Пиковая дама", "Дон Кихот", "Раймонда", "Корсар", "Ромео и Джульетта", "Фантазии на тему Казановы", "Анюта", "Хованщина", "Щелкунчик" и др.
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Дмитрий Медведев , Дон Кихот , Наталья Золотова , Маргарита Жигунова , Общество , Шоу-бизнес
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