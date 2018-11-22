Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", — сказал собеседник агентства.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В армию пришел в 1973 году. В военной разведке — с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками. Указом президента России в январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В начале ноября (накануне дня Военного разведчика, который отмечается 5 ноября) президент РФ Владимир Путин предложил подумать о восстановлении старого названия Главного управления Генштаба Вооруженных сил — ГРУ , вернув тем самым слово "разведывательное", которое "непонятно, куда исчезло". Об этом глава государства сказал на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что военная разведка отличается высоким профессионализмом, смелостью и решительностью, а также отметил уникальные возможности разведчиков, в том числе и по проведению специальных операций.