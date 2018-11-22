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Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов 

Вести.Ru + ещё 37 7 часов назад
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни, сообщает ТАСС.
"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", — сказал собеседник агентства.
Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В армию пришел в 1973 году. В военной разведке — с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками. Указом президента России в январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В начале ноября (накануне дня Военного разведчика, который отмечается 5 ноября) президент РФ Владимир Путин предложил подумать о восстановлении старого названия Главного управления Генштаба Вооруженных сил — ГРУ, вернув тем самым слово "разведывательное", которое "непонятно, куда исчезло". Об этом глава государства сказал на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что военная разведка отличается высоким профессионализмом, смелостью и решительностью, а также отметил уникальные возможности разведчиков, в том числе и по проведению специальных операций.
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Игорь Коробов , Владимир Путин , Генштаб , ГРУ , ИТАР-ТАСС , Общество , Видео , Войска
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