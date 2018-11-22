Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России могут сократить сроки выдачи загранпаспортов 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Нововведение коснется граждан, которые получают заграничные паспорта не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.
В МВД предложили сократить на месяц срок оформления загранпаспорта по месту пребывания. Соответствующий документ был обнародован на портале проектов нормативных актов.
В тексте говорится, что граждане РФ смогут оформить и получить заграничный паспорт максимум через три месяца со дня подачи заявления. Сейчас тем, кто обращается не по месту регистрации, а по месту своего фактического пребывания, приходится ждать четыре месяца.
Отмечается, что сроки планируют уменьшить в том числе и для оформления загранпаспорта с электронным чипом.
Ранее сообщалось, что загранпаспорта нового поколения начнут выдавать и в небольших российских городах.
ТК «Звезда»: последние новости
Умер начальник ГУ ГШ РФ Игорь Коробов Добронравов рассказал о мошенничестве с актерским составом в Доме кино Умер оперный певец Максим Михайлов
МВД , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»53
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1360
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов43
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша224
США решили расстреливать мигрантов21
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение