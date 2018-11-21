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Доктор Рошаль попросил Бастрыкина не сажать врачей за ошибки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проработать поправки в Уголовный кодекс России, чтобы не осуждать совершивших профессиональную ошибку врачей на лишение свободы.
Пресс-служба СК сообщила, что Рошаль «акцентировал внимание на необходимости применения к врачам альтернативных лишению свободы форм наказания», пишет «Интерфакс».
Также Глава Национальной медицинской палаты выразил беспокойство тем, что в СМИ тиражируется негативная информация о «неправильных действиях врачей», зачастую выставляя действия врача неверными до результатов проверки и возбуждения уголовных дел.
«В свою очередь Бастрыкин подчеркнул, что следователи очень серьезно подходят к каждому уголовному делу, понимая, что врач рискует, берет на себя ответственность, пытаясь использовать шанс, которого порой не имеет, согласившись с необходимостью максимально взвешенного подхода при освещении результатов деятельности медицинских работников», — рассказали в пресс-службе.
Ранее Национальная медицинская палата и сам Рошаль высказались в защиту и.о. главного врача роддома в Калининграде, которая обвиняется в гибели недоношенного ребенка из-за запрета использовать необходимое лекарство.
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Александр Бастрыкин , Леонид Рошаль , СКР , Интерфакс , Общество
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