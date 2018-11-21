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Кузнецова прокомментировала дело о самоубийстве школьницы под Смоленском 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с самоубийством школьницы в Смоленской области.
«Как можно было не услышать, не увидеть. В характеристиках просматривается частое употребление фразы, я имею в виду, характеристика этой ситуации, которая имеется в нашем распоряжении, усматривается частое употребление фразы: «Была одна, ходила одна, ни с кем не общалась и в конфликт не вступала, ну и не было у неё друзей». Ну и что? Неужели не было сигналом для того, чтобы разобраться или хотя бы спросить, в чём причина этой ситуации», — сказала Кузнецова.
По её словам, ситуация стала ещё одним подтверждением того, что позиция «моя хата с краю», или «это пусть делает кто-то другой», когда речь идёт о ребёнке, доводит до трагических выводов.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит данные о дискриминации матери девочки, совершившей самоубийство под Смоленском.
Уголовные дела о смерти 14-летней девочки и халатности должностных лиц контролирующих органов и органов власти, причастных к трагедии, переданы в Главное следственное управление СК России.
RT на русском: последние новости
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Анна Кузнецова , СКР , РИА Новости , Общество , Смоленская Область
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