Кузнецова прокомментировала дело о самоубийстве школьницы под Смоленском

«Как можно было не услышать, не увидеть. В характеристиках просматривается частое употребление фразы, я имею в виду, характеристика этой ситуации, которая имеется в нашем распоряжении, усматривается частое употребление фразы: «Была одна, ходила одна, ни с кем не общалась и в конфликт не вступала, ну и не было у неё друзей». Ну и что? Неужели не было сигналом для того, чтобы разобраться или хотя бы спросить, в чём причина этой ситуации», — сказала Кузнецова.

По её словам, ситуация стала ещё одним подтверждением того, что позиция «моя хата с краю», или «это пусть делает кто-то другой», когда речь идёт о ребёнке, доводит до трагических выводов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит данные о дискриминации матери девочки, совершившей самоубийство под Смоленском.

Уголовные дела о смерти 14-летней девочки и халатности должностных лиц контролирующих органов и органов власти, причастных к трагедии, переданы в Главное следственное управление СК России.