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Добронравов рассказал о мошенничестве с актерским составом в Доме кино 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Актер прокомментировал историю с мошенническим спектаклем, в котором он был заявлен в качестве исполнителя одной из ролей.
Союз кинематографистов России расторг договор с компанией «Арт-Вояж», организовывавшей 10 ноября спектакль «Все кончено, дорогой» на сцене Белого зала ЦДК, после массового недовольства зрителей. Пришедшие на мероприятие не увидели на сцене заявленных в афише в качестве исполнителей главных ролей известных актеров: Федора Добронравова, Ренату Литвинову и других.
Как прокомментировал «Звезде» актер Федор Добронравов, он ничего не знал о том, что якобы должен играть в данном спектакле. Равно, как и никогда не общался с представителями компании-организатора спектакля «Все кончено, дорогой».
«Никогда в жизни я не принимал участие ни в репетициях, ни в создании этого спектакля. Никто мне свои извинения не приносил. Никогда в жизни я не репетировал ни с Ренатой Литвиновой, ни со Светочкой Томой. Я так понимаю, эти люди (Организаторы — Ред.) это делают часто, и они думают, что все так делают. Мне кажется, это очень непорядочно, и это дискредитирует, как артистов, так и площадку, на которой это все происходило. Для них это нормально — заявлять одних артистов… Люди приходят, кто-то сдает билеты… А они наживе. Это ужасно. Абсолютно мошенническая схема», — заявил Добронравов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, после спектакля в московском Доме кино разгорелся скандал из-за того, что фактический состав актеров, участвовавших в постановке, не соответствовал заявленному в афишах. Люди вызвали полицию и потребовали у организаторов вернуть деньги за билеты.
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Федор Добронравов , Рената Литвинова , Общество , Шоу-бизнес
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