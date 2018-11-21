Добронравов рассказал о мошенничестве с актерским составом в Доме кино

Актер прокомментировал историю с мошенническим спектаклем, в котором он был заявлен в качестве исполнителя одной из ролей.

Союз кинематографистов России расторг договор с компанией «Арт-Вояж», организовывавшей 10 ноября спектакль «Все кончено, дорогой» на сцене Белого зала ЦДК, после массового недовольства зрителей. Пришедшие на мероприятие не увидели на сцене заявленных в афише в качестве исполнителей главных ролей известных актеров: Федора Добронравова Ренату Литвинову и других.

Как прокомментировал «Звезде» актер Федор Добронравов, он ничего не знал о том, что якобы должен играть в данном спектакле. Равно, как и никогда не общался с представителями компании-организатора спектакля «Все кончено, дорогой».

«Никогда в жизни я не принимал участие ни в репетициях, ни в создании этого спектакля. Никто мне свои извинения не приносил. Никогда в жизни я не репетировал ни с Ренатой Литвиновой, ни со Светочкой Томой. Я так понимаю, эти люди (Организаторы — Ред.) это делают часто, и они думают, что все так делают. Мне кажется, это очень непорядочно, и это дискредитирует, как артистов, так и площадку, на которой это все происходило. Для них это нормально — заявлять одних артистов… Люди приходят, кто-то сдает билеты… А они наживе. Это ужасно. Абсолютно мошенническая схема», — заявил Добронравов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, после спектакля в московском Доме кино разгорелся скандал из-за того, что фактический состав актеров, участвовавших в постановке, не соответствовал заявленному в афишах. Люди вызвали полицию и потребовали у организаторов вернуть деньги за билеты.