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В петербургском метро начнут охоту на гадалок
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В петербургском метро начнут охоту на гадалок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гадалок, которые пристают к россиянам в петербургском метро, будут штрафовать в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят депутатами законодательного собрания города в третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости.
Тем же документом вводится ответственность за незаконную торговлю: штраф от трех (для физических лиц) до 20 тысяч рублей (для юридических лиц).
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, как правило, в метро ведется продажа низкокачественных товаров, «не имеющих необходимых сертификатов и лицензий и, зачастую, не безвредных для здоровья».
В августе 32-летняя жительница Крыма обокрала 62-летнюю гадалку на 70 тысяч рублей. «После очередного сеанса, на котором гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки», — рассказали в полиции.
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