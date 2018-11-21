В петербургском метро начнут охоту на гадалок

Гадалок, которые пристают к россиянам в петербургском метро, будут штрафовать в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят депутатами законодательного собрания города в третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости

Тем же документом вводится ответственность за незаконную торговлю: штраф от трех (для физических лиц) до 20 тысяч рублей (для юридических лиц).

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, как правило, в метро ведется продажа низкокачественных товаров, «не имеющих необходимых сертификатов и лицензий и, зачастую, не безвредных для здоровья».

В августе 32-летняя жительница Крыма обокрала 62-летнюю гадалку на 70 тысяч рублей. «После очередного сеанса, на котором гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки», — рассказали в полиции.