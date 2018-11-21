Ещё
Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Нововведения могут сделать более четкой обратную связь для выявления истинных целей и мотивов покупки оружия.
В Госдуме разработали законопроект о специальном порядке получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
Нововведения коснутся лиц 18-21 года, не служивших в армии и не ведущих традиционный охотничий образ жизни. Суть в том, что изменения позволят получить о них максимально полную информацию.
Желающие иметь оружие конкретно данной возрастной категории должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, справку о доходах и копию документа, подтверждающего размер и источник дохода. К слову, последним может выступить гарантийное письмо от родителей. После того, как все документы будут собраны, заявителю предстоит также пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.
Как передает РИА Новости, автор проекта, Ирина Яровая, уточняет, что справки сделают возможной более четкую обратную связь для выявления истинных целей и мотивов покупки оружия. Законопроект поддержали в руководстве профильных комитетов Госдумы и направили в экспертный совет «Единой России».
ТК «Звезда»: последние новости
Россия вошла в список наиболее безопасных стран мира В Самаре сотрудники ПФР пригласили умершую женщину за получением пособия на собственные похороны Сотрудника ПФР Самары, который пригласил умершую за пособием, наказали
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»49
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились68
«Истинные финны» захотели кусочек России199
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп111
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой27
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
00:22
Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет
Происшествия
00:38
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»
Общество
04:40
Избран новый глава Интерпола
В мире
01:00
Шнуров написал стих о штрафах для безработных
Общество Социология
00:46
В Крыму прокомментировали «проседание» моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение