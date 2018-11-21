Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить

Нововведения могут сделать более четкой обратную связь для выявления истинных целей и мотивов покупки оружия.

Госдуме разработали законопроект о специальном порядке получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Нововведения коснутся лиц 18-21 года, не служивших в армии и не ведущих традиционный охотничий образ жизни. Суть в том, что изменения позволят получить о них максимально полную информацию.

Желающие иметь оружие конкретно данной возрастной категории должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, справку о доходах и копию документа, подтверждающего размер и источник дохода. К слову, последним может выступить гарантийное письмо от родителей. После того, как все документы будут собраны, заявителю предстоит также пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.