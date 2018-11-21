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В Крыму прокомментировали «проседание» моста
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Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В инфоцентре «Крымский мост» назвали очередным мифом заявления Киева о якобы проседании Крымского моста.
«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются», — написали на странице инфоцентра «Крымский мост» в Facebook как бы от имени сооружения.
Так в инфоцентре прокомментировали новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» утверждает, что Крымский мост якобы начал проседать.
Украина сообщила о проседании Крымского моста
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив. При этом со стороны Киева и некоторых западных активистов неоднократно звучали призывы разрушить Крымский мост.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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