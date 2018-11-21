ЕГЭ нашли замену

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ЕГЭ предложили заменить блокчейн-системой 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ТАСС
ЕГЭ в качестве способа оценки знаний должна заменить система раннего выявления талантов на основе блокчейн-технологии. Об этом, как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы Борис Чернышов написал в письме министру просвещения России Ольге Васильевой.
По словам заместителя главы думского комитета по образованию и науке, система ЕГЭ нравится «далеко не всем», в том числе потому, что оценивает скорее теоретические, чем практические знания школьников.
«Проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно», — посетовал либерал-демократ.
По этой причине он предложил министру альтернативу единому государственному экзамену — систему раннего выявления талантов. В ее основу, по мнению парламентария, должны лечь данные профориентации, оценки ученика, а также его социальная активность.
Анализировать же все эти данные Чернышов предлагает при помощи блокчейн-технологии. Она не только оценит «индивидуальность» школьников с математической точностью, но и позволит некоторым из них поступать в вузы без экзаменов.
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