ЕГЭ нашли замену

ЕГЭ предложили заменить блокчейн-системой

ЕГЭ в качестве способа оценки знаний должна заменить система раннего выявления талантов на основе блокчейн-технологии. Об этом, как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы Борис Чернышов написал в письме министру просвещения России Ольге Васильевой.

По словам заместителя главы думского комитета по образованию и науке, система ЕГЭ нравится «далеко не всем», в том числе потому, что оценивает скорее теоретические, чем практические знания школьников.

«Проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно», — посетовал либерал-демократ.

По этой причине он предложил министру альтернативу единому государственному экзамену — систему раннего выявления талантов. В ее основу, по мнению парламентария, должны лечь данные профориентации, оценки ученика, а также его социальная активность.

Анализировать же все эти данные Чернышов предлагает при помощи блокчейн-технологии. Она не только оценит «индивидуальность» школьников с математической точностью, но и позволит некоторым из них поступать в вузы без экзаменов.