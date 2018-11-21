«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе

В балтийской рыбе обнаружили «химический СПИД»

Латвийские ученые обнаружили в балтийской рыбе «химический СПИД» — химическое вещество полихлорбифенил (ПХБ), ослабляющее иммунитет. Особенно вредными назвали кильку, сельдь и лосось.

ПХБ «ослабляет иммунитет». Оно накапливается в жировой ткани рыб, потому чем толще и крупнее особь, тем она вреднее, сообщает Пятый канал.

ПХБ провоцирует патологии, выкидыши и повышает риск онкологических заболеваний. Фактически, вещество является ядом замедленного действия, передает «Ридус»

В прошлом ПХБ и диоксины активно использовались для противопожарной обработки мебели и электроники. Большая часть вредных химикатов остается в природе, попадает в организм рыб, а затем в человеческий организм.

При этом в НИИ рыбного хозяйства им. Берга с выводами латвийских коллег не согласились; российские исследователи подозревают, что цель сообщений о «химическом СПИДе» — посеять панику среди населения, чтобы снизить потребление рыбы, а после направить ее как сырье на производство кормовой муки.

Отметим, что в 2017 году эксперты сообщали, что от 30% до 62% продукции на прилавках магазинов наносит вред здоровью граждан.