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«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
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В балтийской рыбе обнаружили «химический СПИД» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Латвийские ученые обнаружили в балтийской рыбе «химический СПИД» — химическое вещество полихлорбифенил (ПХБ), ослабляющее иммунитет. Особенно вредными назвали кильку, сельдь и лосось.
ПХБ «ослабляет иммунитет». Оно накапливается в жировой ткани рыб, потому чем толще и крупнее особь, тем она вреднее, сообщает Пятый канал.
ПХБ провоцирует патологии, выкидыши и повышает риск онкологических заболеваний. Фактически, вещество является ядом замедленного действия, передает «Ридус».
В прошлом ПХБ и диоксины активно использовались для противопожарной обработки мебели и электроники. Большая часть вредных химикатов остается в природе, попадает в организм рыб, а затем в человеческий организм.
При этом в НИИ рыбного хозяйства им. Берга с выводами латвийских коллег не согласились; российские исследователи подозревают, что цель сообщений о «химическом СПИДе» — посеять панику среди населения, чтобы снизить потребление рыбы, а после направить ее как сырье на производство кормовой муки.
Отметим, что в 2017 году эксперты сообщали, что от 30% до 62% продукции на прилавках магазинов наносит вред здоровью граждан.
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