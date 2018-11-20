Ещё
Сенатор назвала глупостью сообщения о питании россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор назвала глупостью сообщения о ее словах про питание россиян 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова назвала "глупостью из Telegram" сообщения СМИ о ее реакции на предложение депутата-коммуниста от Саратовской области увеличить размер потребительской корзины.
"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила она телеканалу "360".
В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко, решившим питаться на сумму в 3,5 тысячи рублей. По версии издания, сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". "Люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной", — приводятся слова политика в материале. Публикация СМИ вызвала широкий резонанс.
В октябре в Сети появилось видео спора министра Саратовской области Соколовой и депутата от КПРФ Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", добавив, что "макарошки стоят всегда одинаково". Заявление Соколовой вызвало скандал, позднее ее отправили в отставку.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян Приемные дети оклеветали мать, а потом поняли, что натворили Что произошло с депутатом, выступившим за отмену пенсий в России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы31
Обещание Путина, договорные матчи РФ и другие события дня43
Украинская церковь сделала резкое заявление50
В керченском колледже произошло новое ЧП88
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту180
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение