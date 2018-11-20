Сенатор назвала глупостью сообщения о питании россиян

Сенатор назвала глупостью сообщения о ее словах про питание россиян

"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила она телеканалу "360".

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко , решившим питаться на сумму в 3,5 тысячи рублей. По версии издания, сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". "Люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной", — приводятся слова политика в материале. Публикация СМИ вызвала широкий резонанс.